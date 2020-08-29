انتبه.. هذه الأمراض تسبب السرطان

السبت، 29-08-2020
12:08 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الطبيب والمقدم التليفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن العديد من الأمراض تعتبر
مقدمة للإصابة بمرض السرطان
.
و أشار في برنامجه " عن الأكثر أهمية " :" السرطان
يجب أن
يتم اكتشافه في الطريق ليس عندما يكون في مرحلة مبكرة ولكن للعمل علي عوامل الخطر
علي تلك الأمراض الني تؤدي للإصابة به ".
و أضاف أن من أهم هذه الأمراض التهاب الكبد الفيروس ، فيروس الورم الحليمي
البشري و التهاب المعدة
أو القرحة
و مرض التهاب الأمعاء ، مرض الانسداد الرئوي
المزمن لافتا إلي أن هناك تطعيمات ضد التهاب الكبد ويجب إعطائها لتقليل مخاطر
الإصابة بسرطان الكبد وعنق الرحم .