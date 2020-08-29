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انتبه.. هذه الأمراض تسبب السرطان

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 29-08-2020 12:08 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد الطبيب والمقدم التليفزيوني الروسي  ألكسندر مياسنيكوف أن العديد من الأمراض تعتبر مقدمة للإصابة بمرض السرطان .
و أشار في برنامجه " عن الأكثر أهمية " :" السرطان يجب أن يتم اكتشافه في الطريق ليس عندما يكون في مرحلة مبكرة ولكن للعمل علي عوامل الخطر علي تلك الأمراض الني تؤدي للإصابة به ".
و أضاف أن من أهم هذه الأمراض التهاب الكبد الفيروس ، فيروس الورم الحليمي البشري و التهاب المعدة أو القرحة و مرض التهاب الأمعاء ، مرض الانسداد الرئوي المزمن لافتا إلي أن هناك تطعيمات ضد التهاب الكبد ويجب إعطائها لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وعنق الرحم .
 

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