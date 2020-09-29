امرأة تصدم بثعبان برأسين داخل المنزل

الثلاثاء، 29-09-2020
08:42 م
فتحي مجدي
عثرت امرأة
من ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية على ثعبان برأسين داخل منزلها.
قالت جيني ويلسون
إنها كانت في غرفة التشمس بمنزلها في مقاطعة ألكسندر عندما رصدت ثعبانًا صغيرًا بطول قدم ينزلق.
وأشارت إلى أنها أصيبت بالصدمة عندما لاحظت أنه كان ثعبانًا برأسين.
أصافت ويلسون لقناة (WSOC-TV) التليفزيونية المحلية: "اتصلت بزوج ابنتي، الذي لم يكن بعيدًا، وقال إنه سيحضر. أنا لست مجنونًا يا رفاق. لديه رأسان. عندما وصل ، قال: لديه رأسان، أليس كذلك؟".
وحولت ويلسون الثعبان، الذي أطلقت عليه اسم (Double Trouble) إلى مركز كاتاوبا للعلوم، والذي أكد أنه ثعبان جرذ غير سام.
قال المركز العلمي، الذي يستعد لإعادة افتتاحه هذا الأسبوع بعد إغلاق طويل وسط وباء كوفيد – 19، إن الثعبان سيكون له منزل دائم جديد وسيتم استخدامه في البرامج التعليمية للأطفال.
وأضاف إن رأسي الثعبان هما نتيجة طفرة يعتقد أنها تحدث في واحد من كل 100 ألف ثعبان جرذ.