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امرأة تسقط من نافذة السيارة أثناء تصوير فيديو على «سناب شات»

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السيارة
الأحد، 20-09-2020 04:42 م فتحي مجدي

قالت الشرطة البريطانية، إن امرأة سقطت من نافذة سيارة على طريق سريع مزدحم أثناء محاولتها تصوير مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات".

وأضافت الشرطة، إن المرأة المجهولة كانت معلقة من السيارة في حوالي الساعة 1:30 من صباح يوم السبت على الطريق السريع M24 جنوب لندن. 

وكتبت الشرطة عبر حسابها في موقع "تويتر": "لم تُقتل أو تُصيب من حسن الحظ".
 
وذكرت صحيفة "الجارديان"، أن المسعفين عالجوا المرأة في مكان الحادث من إصابات لا تهدد حياتها.

وانتقد أحد مستخدمي "تويتر"، المرأة، قائلاً إنه إذا صدمتها مركبة أخرى، فسيتعين على السائق المسكين الذي صدمها أن يعيش مع ذلك لبقية حياتها".

وأضافت: "لا أحد يتوقع تفادي الجثث البشرية على طريق سريع، وربما تسبب التوقف في حالات الطوارئ في تراكم خطير للأرواح ومزيد من الخسائر في الأرواح".

وطالب آخرون بتوجيه اتهامات للمرأة، على الرغم من عدم إلقاء القبض عليها.

لكن الشرطة قالت عبر "تويتر": "لا يمكننا اعتقال الناس لمجرد التسلية. يجب أن تكون لدينا ضرورة لم تكن لدينا لهذا الغرض".

وأضافت: "لقد علمنا من هي، وأين تعيش، سيكون هناك الكثير من الأدلة وليس من المحتمل أن يتعرض أي شخص أو ممتلكات لأي خطر آخر".

 

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