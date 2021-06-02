الأربعاء، 02-06-2021
10:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تفتتح وزيرة التضامن
الاجتماعي، نيفين القباج
اليوم الأربعاء الموافق 2 يونيو معرض "ديارنا للأثاث
والمفروشات" المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث
والمفروشات والسلع المعمرة،
وذلك بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث يشمل المعرض
مستويات مختلفة من المعروضات بما يناسب الإمكانات المادية والأذواق.
وصرحت وزيرة التضامن
الاجتماعي بأن المعرض يستهدف تقديم عدد من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري
ودعم صغار المنتجين العاملين في مجال الأخشاب والأجهزة الكهربائية وتحفيز التبادل التجاري
بين المحافظات، خاصة أن العارضين يمثلوا فئة كبيرة من التعاونيات الانتاجية في مجال
صناعة الأثاث
، كما يمثلوا مدينة الأثاث
التي افتتحها السيد رئيس الجمهورية في نهاية
عام 2019، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وأضافت أن المعرض يهدف إلى تقديم رسائل اجتماعية ايجابية
موجهة للشباب في سن الزواج، بما يشمل ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه في تجهيز منازل الزوجية،
وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، والتركيز
على بناء أسرة سليمة، مؤكدة أن الزواج ليس مجرد تأثيث منزل ولكن تأسيس أسرة تقوم على
المودة والعلاقات الصحية والمبادئ الايجابية.
وأشارت إلى أن الوزارة تبذل في هذا الإطار جهودًا كبيرة عبر
المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" الذي يهدف لتوعية
وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسبة الطلاق في المجتمع والحفاظ على كيان
الأسرة المصرية، وذلك من خلال توفير المعارف الأساسية للمُقبلين على الزواج، والارتقاء
بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق
بالتوافُق والمواءمة الأسرية.
وينطلق المعرض،الذي تستمر فعالياته حتى يوم 10 يونيو، ويفتح
أبوابه من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة ٣٠٠ عارض من بينهم ٢٠٠ عارض لمنتجات الأثاث
من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجي مدينة الأثاث
بدمياط،
كما يشارك في المعرض ١٠٠ عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر
المنتجة من محافظات القاهرة ،الوادي الجديد،شمال وجنوب سيناء ،الفيوم ،الغربية ،دمياط
المنوفية، القليوبية، الاسكندرية ،أسوان ،سوهاج والبحر الأحمر،كما تشارك بالمعرض
"شركة الأزياء الراقية" بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس
من أجهزة وأثاث ومفروشات.