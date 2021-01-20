اليوم سحب اليانصيب علي 730 مليون دولار.. هذه هي شروط المشاركة

الأربعاء، 20-01-2021
10:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يجري اليوم الأربعاء 20 يناير السحب علي الجائزة الكبرى ليانصيب
" باوربول
" بقيمة 730 مليون دولار
وبقيمة
نقدية قدرها 546 مليون دولار
بعد سحب السبت الماضي ، وتعتبر أهم الشروط للفوز هي
المشاركة في السحب .
و السبب في ارتفاع قيمة الجائزة بعد السحب الأخير حيث أنه لم يكن هناك
فائزون بالجائزة الكبرى حتى الآن ، حسبما نشرت شبكة " سي إن إن "
الإخبارية الأمريكية .
و تعتبر هذه هي المرة الرابعة فقط التي يتجاوز فيها الفوز بالجائزة الكبرى
700 مليون دولار
، حسبما أعلنت المؤسسة المسئولة عن اليانصيب
لافتة إلي أنه إذا
فاز شخص بسحب اليوم فستكون تلم رابع أكبر جائزة في تاريخ اللعبة و سادس أكبر جائزة
من تاريخ اليانصيب
الأمريكي .
جدير بالذكر أن آخر
فوز بالجائزة الكبرى ليانصيب
باوربول في نيويورك
السادس عشر من سبتمبر 2020 .