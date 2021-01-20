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اليوم سحب اليانصيب علي 730 مليون دولار.. هذه هي شروط المشاركة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 20-01-2021 10:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
يجري اليوم الأربعاء 20 يناير السحب علي الجائزة الكبرى ليانصيب " باوربول "  بقيمة 730 مليون دولار وبقيمة نقدية قدرها 546 مليون دولار بعد سحب السبت الماضي ، وتعتبر أهم الشروط للفوز هي المشاركة في السحب .
و السبب في ارتفاع قيمة الجائزة بعد السحب الأخير حيث أنه لم يكن هناك فائزون بالجائزة الكبرى حتى الآن ، حسبما نشرت شبكة " سي إن إن " الإخبارية الأمريكية .
و تعتبر هذه هي المرة الرابعة فقط التي يتجاوز فيها الفوز بالجائزة الكبرى 700 مليون دولار ، حسبما أعلنت المؤسسة المسئولة عن اليانصيب لافتة إلي أنه إذا فاز شخص بسحب اليوم فستكون تلم رابع أكبر جائزة في تاريخ اللعبة و سادس أكبر جائزة من تاريخ اليانصيب الأمريكي .
جدير بالذكر أن آخر فوز بالجائزة الكبرى ليانصيب باوربول في نيويورك السادس عشر من سبتمبر 2020 .
 

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