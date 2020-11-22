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استعمل في علاج ترامب..

الولايات المتحدة تعلن عن أول علاج لـ" كورونا "

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 22-11-2020 10:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت إدارة الغذاء و الدواء الأمريكية عن موافقتها الطارئة لاستخدام علاج " كوفيد_ 19 " الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية " ريجينيرون " .
وكان هذا العقار قد استخدم لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند إصابته بـ " كورونا " .
و صرح ستيفن هان المسئول في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ " فرانس برس" :" السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسلة قد يتيح للمرضي تجنب دخول المستشفي و يخفف العبء عن نظام الرعاية الصحية لدينا ".
جدير بالذكر أن " ريجينيرون " المسمي " ريجن_ كوف_2" هو مزيج من 2 من الأجسام المضادة بعدما ثبت أنه يقلل من حالات " كوفيد_19 " التي تستلزم دخول المستشفي أو غرف الطوارئ .
 

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