النجم «تشادوك بوزمان» تزوج قبل وفاته بسرطان القولون

السبت، 29-08-2020
07:03 م
فتحي مجدي
كشفت عائلة الممثل الأمريكي، تشادويك بوزمان
أن بطل فيلم "بلاك بانثر" تزوج
بهدوء خلال الأشهر الأخيرة من حياته.
وقال بيان لعائلة بوزمان (43 عامًا)، إنه عقد قرانه قبل وفاته الجمعة بعد معركة استمرت أربع سنوات مع سرطان القولون
.
وأضاف البيان أن بوزمان توفي في منزله وكانت بجواره زوجته وأسرته. ولم يحدد البيان متى توفي. وكان بوزمان مقيمًا في لوس أنجلوس.
وتابع: "تشكرك العائلة على حبك وصلواتك، وتطلب منك الاستمرار في احترام خصوصيتهم خلال هذا الوقت الصعب".
كان بوزمان، الذي اشتهر بخصوصية حياته الشخصية، حتى أنه تمكن من الحفاظ على سرية معركته ضد السرطان، وكان يواعد المغنية تايلور سيمون ليدوارد. وكانا مخطوبين في أكتوبر 2019.
وشوهد "الفهد الأسود" وليدوارد معًا لأول مرة في عام 2015، بعد فترة وجيزة من تخرجها من جامعة كال بوليتكنيك بومونا في عام 2014. تخصصت في دراسات صناعة الموسيقى وكانت المغنية الرئيسية في فرقة موسيقى الجاز المدرسية.
وكانت كل من عائلة بوسمان وليدوارد داعمين للعلاقة. قالت جدة ليدوارد: "إنهما يحترمان بعضهما البعض. في عام 2018، إنها سعيدة للغاية، وهو أيضًا كذلك".
تم تصويرهما معًا عدة مرات على مر السنين في أحداث هوليوود، كما كانا يجلسان بجانب بعضهما في ملاعب الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة.
في حفل توزيع جوائز (NAACP) للصور في مارس 2019، شاركا لحظة نادرة عندما قبل بوزمان ليدوارد قبل الصعود على خشبة المسرح لقبول جائزة أفضل ممثل في فيلم سينمائي.
وقال متوجهًا لها: "سيمون، أنت معي كل يوم. لا بد لي من الاعتراف بك الآن". وردت: "أنا أحبك".