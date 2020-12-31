الموت يفجع الفنان صلاح عبدالله

الخميس، 31-12-2020
02:52 م
المصريون
فجع الموت الفنان صلاح عبدالله
، برحيل شقيق
ه عن تفاصيل سمير عبدالله، الذي
وافته المنية صباح اليوم الخميس 31 ديسمبر، بعد صراع مع المرض.
ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر،
بجوار مسجد الأمين.
وأعلنت المذيعة دنيا صلاح عبد الله، ابنة الفنان صلاح عبدالله
، الخبر عبر
حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: «توفي إلى رحمة
الله عمي وحبيبي سمير عبدالله وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد
صلاة العصر دنيا صلاح عبدالله
».
وتفاعل الكثيرون من أصدقاء دنيا صلاح عبدالله
، مع منشورها، داعيين لعمها
المتوفي بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان.