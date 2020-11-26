الموت يفجع الفنانة سوزان نجم الدين

الخميس، 26-11-2020
06:26 م
أحمد سالم
أعلنت الفنانة السورية سوزان نجم
الدين، وفاة زوجها ووالد أبنائها رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي، في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونعت سوزان زوجها الراحل بنشر صورة معه عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": ما أصعب الفقدان حين يكون عنوةً ومرّتين، مرة تغلبنا الظروف في الدنيا فتبعدنا، ومرة يغلبنا القدرليفرقنا، فقدت اليوم نصفي الآخر وأبو أولادي زوجي الحبيب الحنون الطيب الراقي سراج الدين الأتاسي.
وأضافت: الفراق الأبدي أصعب وأوجع وأعمق جرحا، رحمك الله يا أبو الغوالي وأسكنك فسيح جنانه، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة، إنا لله وإنا إليه راجعون.