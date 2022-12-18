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المسن السعودي يظهر من جديد مع فتاة حسناء في بث مباشر: انتي نعناع

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المسن السعودي يظهر من جديد مع فتاة حسناء في بث مباشر: انتي نعناع

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المسن السعودي
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Teads
الأحد، 18-12-2022 10:46 ص

ظهر المسن السعودي، في فيديو جديد مع فتاة حسناء، وهو يتغزل فيها وفي محاسنها أمام متابعيه على "تيك توك".

 

وبدأ المسن حديثه مع الفتاة بسؤالها عن اسمها لتجاوبه "خلود" ليرد قائلاً : " "خلود ولا موت هذا هو الخلود ، عز الله أنك خلود .. هذي خلود ما ينحكم عليها هذي يضرب لها تحية جميلة ما شاء الله ووسيمة حنا ما نطلع إلا مع الناس الحلوين والمؤدبين".

 

وأضاف: أنتِ "نعناع" بنكهة الزعفران، شيروا هالبث وكبسوا وتفاعلوا .. اللي مثل ذي مؤدبة ومحترمة تطلع معنا، غيروا ما يطب عليها، حنا نبي الأجناس هذي مرحبا.. تحياتنا لكم جميعا.

 

ثم وجه سؤالا للفتاة الحسناء قائلا: كم عمرك فقالت "٢٧" فسألها "ما تزوجتي" ثم طالبها بأن تنقص 10 كيلو وتقعد في الشمس ليومين حتى يصير لونها "برونزي" ، متابعا: نريد من يدفع لك مهر 500 ألف لازم يتربط فقالت "مو بالفلوس ترى".

 

واختتم: حكمي عليك "قولي تحية لتركي آل الشيخ"، فقالت "تحية لتركي آل الشيخ"، أضاف: "ألعبي معنا كل يوم"، والله ما ودي تروحين، ثم أغلقت البث.

 

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