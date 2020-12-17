الخميس 17 ديسمبر 2020
توقيت مصر 12:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شوبير يفجر مفاجأة عن مصدر عدوى موسيماني

المحكمة تصدم فنان شهير بسجنه 22 عامًا

أمر ملكي سعودي بقتل ثامر الغامدي.. تعرف على جريمته الشنيعة

عمر كمال يفضح حمو بيكا بعد وصفه بـ«الصاحب المزيف»

الرئاسة: المصالحة مع قطر متوقفة على هذا الأمر

بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الدورى الإنجليزي

تشكيل ليفربول أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

مذيع bein sport لأبوتريكة: "صلاح أحسن منك".. والأخير يُسكته برد قوي

أحمد موسى ينفعل على الهواء:« في مشكلة كبيرة»

خطر حاد على السودان بسبب سد النهضة

ADS
 

المحكمة تصدم فنان شهير بسجنه 22 عامًا

145047819856748a7670cdf
محكمة
 
الخميس، 17-12-2020 11:17 ص المصريون

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أمس، الأربعاء، حكمين غيابيين بالسجن المشدد يبلغ مجموعهما 22 عامًا بحق الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية" أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحاده، قضت بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا بحق فضل شاكر في القضية الأولى، بعدما أدانته بالاشتراك في ارتكاب عمليات إرهابية نفذها إرهابيون مع علمه المسبق بالتخطيط لتنفيذها، وقيامه بتقديم مساعدات لوجستية لهم في سبيل تنفيذ تلك الجرائم.

كما قضت المحكمة في القضية الثانية بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات بحق "شاكر" مع تغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية مسلحة "مجموعة أحمد الأسير" والإنفاق عليها وتوفير ثمن شراء عناصرها لأسلحة وذخائر في سبيل تنفيذ عمليات إرهابية.
 

إقرأ ايضا

محمد رشاد

محمد رشاد يهدد طليقته مي حلمي بكشف المستور بعد إعلانها السبب الحقيقي لطلاقهما

2-13

"مسكوا كل حتة في جسمها".. رانيا يوسف تطالب بإعدام هؤلاء

549

فنانة شهيرة ترد على متابعة أحرجتها: «كل اللي معاكي بيض»

أخبار متعلقة

محمد رشاد

محمد رشاد يهدد طليقته مي حلمي بكشف المستور بعد إعلانها السبب الحقيقي لطلاقهما

549

فنانة شهيرة ترد على متابعة أحرجتها: «كل اللي معاكي بيض»

منى عباس

ظهرت بالنقاب .. والدة فنان شهير: متمناش إنه يموت مطرب لأن الأغاني حرام

شيريهان

شيريهان تهدد بقتل نفسها لهذا السبب

فيفي عبده

بعد أنباء وفاة فيفي عبده .. فيديو مثير يحسم الجدل حول الخبر

Capture

سلمى الشيمي «فتاة الهرم» تفاجئ الجميع بجلسة تصوير جريئة