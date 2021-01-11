" الليمون" العلاج السحري لدوالي القدمين بهذه الطريقة

الإثنين، 11-01-2021
10:09 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يعاني الكثيرون من دوالي القدمين
، و أحيانا كثيرة لا يستجيب بعض الأشخاص
للعلاج ، إلا أن بعض الأبحاث الطبية الحديثة أفادت بأنه من الممكن استخدام
بعض المكونات الطبيعية ومنها عصير الليمون
لعلاجه و تخفيف آثاره .
ويحتوي الليمون
علي فيتامين "سي " بكمية كبيرة مما يساعد علي رفع
مناعة الجسم ، ويضيف الليمون
أيضا نكهة إلى الأطعمة، لذلك يمكن استخدامه
كبديل صحي للملح ، كما أنه يساعد علي تنشيط الوريد لأن له تأثيرات تقوية و شد و مضادة
للالتهابات علي جدران الوريد حيث يعمل علي توسيع الأوردة ، حسبما نشرت صحيفة
" ديلي ميل " .
وأشارت الدراسات
الطبية إلي تدليك الساقيين بمزيج من قطرتين
من الليمون
وقطرتين من اللافندر وثلاث من زيوت السرو الأساسية في ملعقتين كبيرتين من
اللوز الحلو أو زيت ناقل آخر، حيث يعمل البوتاسيوم الموجود في الليمون
على تنظيم سوائل
الجسم، كما يعمل المغنيسيوم على إرخاء الشرايين، ويتضمن على مركبات الفلافونويد وهي
مغذيات معروفة بتعزيز الأوعية الدموية،.
ويحتوي الليمون
أيضا على البكتين، وهو ألياف طبيعية وعامل
التبلور الذي يزيل الدهون المخزنة في الجسم ويقلل من الامتصاص، كما تساعد أحماض الليمون
والبكتين على إبطاء امتصاص السكر
بعد الوجبة، لذا فإن الطهي بعصير الليمون
أو رشه على
الطعام يمكن أن يمنع انخفاض السكر
في الدم، مما قد يؤدي إلى الشعور بالجوع والإفراط
في تناول الطعام.