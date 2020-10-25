الكمامة تسيطر على اناقة مهرجان الجونة

الأحد، 25-10-2020
11:01 ص
المصريون
ألتزم العديد من النجوم والنجمات بإرتداء الكمامة حفاظاً على الاجراءات
الاحترازية في مهرجان الجونة
سواء في حفل الافتتاح او حضور عروض الافلام
السينمائية خلال الفعاليات، خوفاً من انتشار فيروس كورونا.
حيث حرصت الفنانة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة
السينمائي، بالكمامة التي كانت بنفس لون وتصميم الفستان الذي ارتدته حتى تكتمل
الاناقة.
وحرصت الفنانة ميساء مغربي على ارتداء الكمامة سواء قبل الحفل او على
السجادة الحمراء، وارتدتها بنفس اللون والتطريز الموجود في الفستان ايضا.
كذلك ظهرت الاعلامية الانيقة دائماً بوسي شلبي بالكمامة قبل حفل الإفتتاح
والتي كانت غريبة بعض الشىء حيث كانت شفافة ومرصعة بالألماظ، حتى إن البعض اعتقد
انها من ضمن الاكسسوار الخاص بالفستان.
وظهرت الفنانة أروى جودة بكامل اناقتها في حفل الافتتاح مرتديه للكمامة
التي نسقتها بنفس درجة لون وقماش الفستان.
وكذلك الاعلامية السعودية لجين عمران التي ارتدت فستان باللون الاحمر مع
ارتداء كمامة من نفس اللون.
وتألقت النجمة السعودية اسيل عمران بفستان وكمامة بنفس اللون الفضي.
وارتدى الفنان سمير صبري كمامة طبية عادية لكنه قام بخلعها اثناء التصوير
على السجادة الحمراء.
وكذلك الفنان عمر السعيد الذي حرص على ارتداء كمامة سوداء اللون ولم يتخل عنها الا عند إجراء اللقاءات
التلفزيونية قبل الحفل.
وبينما ألتزم كثيرون بإرتداء الكمامة تجاهل ايضا الكثير من النجوم
والمشاهير ارتداء الكمامة على الرغم من تحذيرات
كثيرة من ادارة المهرجان.