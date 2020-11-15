الكشف عن 38 مقبرة عمرها 2241 عام

الأحد، 15-11-2020
11:46 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشف علماء آثار صينيون عن 38 مقبرة
تعود إلي فترة ما قبل أسرة تشين
الإمبراطورية أي قبل 221 عام قبل الميلاد
أي عمرها 2241 عام وذلك في مدينة
قوانجتشو عاصمة مقاطعة قوانجدونج جنوب الصين .
وقال " تشانج تشيانج لو" نائب مدير معهد التراث الثقافي وعيم
الآثار بالمقاطعة ،في تصريحات صحفية أنه تم التوصل إلي تلك المقابر عقب عملية استكشاف
علي مساحة 1600 متر مربع من الأرض في موقع بحي هوانجبو بقوانجدونج .
و أشار إلي أن الاكتشافات تقدم مواد مهمة لدراسة السمات الثقافية وعادات
الجنازة والبنية الاجتماعية وعملية التطور التاريخي للمقيمين القدامى في قوانجتشو
خلال فترة ما قبل أسرة تشين الإمبراطورية .