الكشف عن وصية الفنان الراحل حسن حسني: وهذا دور نجل عادل إمام في تنفيذها

الثلاثاء، 19-01-2021
07:38 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الفنان هاني رمزي عن وصية الفنان الراحل حسن حسني
التي طلبها منه قبل وفاته.
وقال "رمزي" في تصريحات تلفزيونية: حسن حسني
أوصاني بعمل جزء ثاني من فيلم (غبي منه فيه) وكذا طلعت زكريا أوصاني بنفس الوصية.
وأضاف: المشكلة التي واجهتني طوال السنين الماضية هي عدم وجود سيناريو قوي بنفس قوة الجزء الأول.
وتابع: نجاح الجزء الأول كان قويا وبالتالي ليس من السهل أن أخرج وأفسده بجزء ثاني غير متقن.
واستدرك: أنا متحمس لتنفيذ الجزء الثاني من الفيلم لتنفيذ وصية حسن حسني
و طلعت زكريا وكذلك رامي إمام - نجل الفنان عادل إمام
- متحمس لإخراج الفيلم مثل إخراجه الجزء الأول بالإضافة إلى أن نيللي كريم أيضا متحمسة لكن ننتظر السيناريو الجيد.