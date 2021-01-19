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الكشف عن وصية الفنان الراحل حسن حسني: وهذا دور نجل عادل إمام في تنفيذها

حسن حسني
الكشف عن وصية الفنان الراحل حسن حسني: وهذا دور نجل عادل إمام في تنفيذها
 
الثلاثاء، 19-01-2021 07:38 ص أحمد عادل شعبان
كشف الفنان هاني رمزي عن وصية الفنان الراحل حسن حسني التي طلبها منه قبل وفاته.

وقال "رمزي" في تصريحات تلفزيونية: حسن حسني أوصاني بعمل جزء ثاني من فيلم (غبي منه فيه) وكذا طلعت زكريا أوصاني بنفس الوصية.

وأضاف: المشكلة التي واجهتني طوال السنين الماضية هي عدم وجود سيناريو قوي بنفس قوة الجزء الأول.

وتابع: نجاح الجزء الأول كان قويا وبالتالي ليس من السهل أن أخرج وأفسده بجزء ثاني غير متقن.

واستدرك: أنا متحمس لتنفيذ الجزء الثاني من الفيلم لتنفيذ وصية حسن حسني و طلعت زكريا وكذلك رامي إمام - نجل الفنان عادل إمام - متحمس لإخراج الفيلم مثل إخراجه الجزء الأول بالإضافة إلى أن نيللي كريم أيضا متحمسة لكن ننتظر السيناريو الجيد.
 

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