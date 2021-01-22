الكشف عن دودة عملاقة أثارت الرعب في تايوان

الجمعة، 22-01-2021
11:01 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشف باحثون متخصصون
في الأحافير عن مخبأ لدودة عملاقة
تحت البحر كانت في الماضي حيوان مفترس يفتك
بالكائنات البحرية .
و قال الباحثون أن الديدان العملاقة تعود إلي 20
مليون عام ، وكانت قادرة علي اصطياد الأسماك و غيرها من المخلوقات البحرية و سحبها
إلي مخبأها في قاع البحر ، لافتين إلي أن الحجر المكتشف يبلغ طوله
مترين ، حسبما نشرت " ذا جارديان
" .
و كانت الديدان
العملاقة تمتلك قرون استشعار لكشف الفرائس إلي جانب أنها تتمتع بفك قوي بمقدوره
تقطيع الأسماك إلي قسمين ، و تمتلم ما يشبه الأسنان وتنصب الكمائن و تصطاد عن طريق دفن جسدها
بالكامل في رواسب ناعمة في قاع المحيط حيث تنتظر حتى يقتنص فريسته بمساعدة هوائيات
الاستشعار الخاصة بها .
وعلق البروفيسور لودفيغ لويمارك، عالم الأحافير
في جامعة تايوان
الوطنية قائلا: "بعد 20 مليون سنة ليس بمقدورنا القول إن الدودة
المكتشفة تمثل أحد أسلاف الدودة (بوبيت) أو أنها دودة مفترسة أخرى تبنت بنفس الطريقة
تقريبا".
جدير
بالذكر أن "بوبيت" دودة ذات شعر خشن قد يتراوح طولها من 10 سنتيمترات إلى
3 أمتار، تسكن الجحور التي تشكلها في قاع المحيطات.