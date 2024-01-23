القنوات المجتمعية في Gem Space وأمثلة على استخدامها

يستمر Superapp Gem Space في التطور. الفكرة الرئيسية للتطبيق هي إعطاء أكبر مساحة ممكنة للمستخدمين للتواصل والتعبير عن أنفسهم. الآن أصبح لديه عدة أقسام: الاتصالات ومنصة المدونين التي تحتوي على قسم اخباري ذكي وكتالوج للقنوات، وقسم مركزي به إعلانات ومتاجر وحتى ألعاب، بالإضافة إلى قسم القنوات المجتمعية

فرص للمستخدمين في القنوات المجتمعية Gem Space

القناة المجتمعية في Gem Space عبارة عن مساحة منفصلة حيث يمكن لكل مستخدم إنشاء بنيته التحتية للاتصال (القنوات والمحادثات)، وتوحيد جهات الاتصال ونشر المعلومات. يمكنك أيضا نقل الدردشات الموجودة هنا، وكذلك قنواتك ومدونتك التي تتوافق مع موضوع المجتمع.

بالإضافة إلى هذه الوظائف الأساسية، تتمتع القنوات المجتمعية بقسم اخباري داخلي. على عكس قسم الأخبار العام لتطبيق Superapp الذي يحتوي على تحديثات من جميع القنوات التي اشترك بها المستخدم، فإنه في قسم أخبار المجتمع يمكنك رؤية محتوى جديد يتعلق بموضوع المجتمع فقط. هذه طريقة أخرى لتوفير الوقت وتلقي المعلومات التي تحتاجها فقط.

تتمتع القنوات المجتمعية أيضا بالقدرة على تنظيم المحتوى باستخدام المجموعات. المجموعات عبارة عن مجلدات موضوعية تعمل على نفس مبدأ الأرفف الموجودة في الخزانة أو المجلدات الموجودة على سطح مكتب الحاسوب، ولكن هنا يمكن للمستخدمين ليس فقط إعطاء المجلدات اسماء ولكن أيضا تصميم مظهرها باستخدام صورة، وبالتالي جعل المعلومات متاحة ومفهومة لجميع أعضاء قناة المجتمع.

إذا كنت ترغب في بيع السلع أو الخدمات في قناة المجتمع يمكنك إضافة رابط إلى متجر عبر الإنترنت. ولهذا الغرض قامت المجتمعات بإنشاء قسم منفصل يسمى المتجر. في قنوات المجتمعات سيجد الجميع شيئا مفيدا لأنفسهم لأنه يمكن استخدام هذا القسم للتصميم: خذ فقط ما تحتاجه وقم بتخصيصه بالطريقة التي تناسبك.

أمثلة على استخدام قنوات المجتمعات

هناك العديد من الخيارات لتنظيم قنوات المجتمعات، على سبيل المثال يمكن للطلاب إنشاء قناة مجتمعية للتعلم. يمكن دعوة كل من له علاقة بالجامعة إليها، وإضافة محادثات مع الأصدقاء، وإنشاء دردشة عامة مع طلاب آخرين، وأيضا نقل القنوات الأخرى التي يحتفظ بها المؤلف والمتعلقة بالجامعة والدراسة بشكل عام.

في القناة المجتمعية يمكن إنشاء محادثات جماعية مواضيعية في مواضيع محددة. على سبيل المثال دردشة "المحاضرات والجدول"، حيث يقوم الطلاب والمعلمون بإخطار بعضهم البعض بالتغييرات والتحديثات في الجدول الدراسي، وأيضا يوجد دردشة "الأحداث" حول الأحداث في الجامعة، ودردشة "الامتحانات" وغيرها. تدريجيا يمكنك إضافة أعضاء جدد إلى القناة المجتمعية وإنشاء محادثات جديدة، على سبيل المثال عند الانتقال إلى النسخة الكاملة. في هذه الحالة يمكن وضع أي معلومات في المجموعات وفقا لتقدير مدير القناة المجتمعية، على سبيل المثال المحاضرات التعليمية، أو صور من الأحداث، أو نشر محتوى متعلق بهوايات الطلاب.

حالة استخدام أخرى للقناة المجتمعية في Gem Space هي إنشاء مساحة مجتمعية لسكان المباني السكنية. يمكن حل جميع المشكلات التنظيمية بسهولة عن بعد في الدردشات داخل القناة المجتمعية. هناك يمكنك إضافة جميع سكان البناء وإنشاء مناقشات حول مواضيع مختلفة مثل القضايا العاجلة، أو الدفع مقابل الخدمات، أو من أجل التواصل فقط. في مثل هذه القناة المجتمعية يمكنك إنشاء مجموعات لسهولة الوصول إلى المعلومات، على سبيل المثال ما يلي: وثائق الدفع، أخبار المنطقة، معلومات عن الأحداث العامة للمقيمين، والأنشطة الرياضية، وأكثر من ذلك بكثير. ويمكن توزيع المعلومات العاجلة بسرعة من خلال نشرة إخبارية عامة.

المجتمعات في النظام البيئي superapp

على الرغم من أن القنوات المجتمعية هي قسم منفصل أو حتى منصة كاملة داخل Gem Space، إلا أنها مرتبطة بشكل وثيق بجميع أقسام التطبيق. أولاً تمتلئ القنوات المجتمعية بمحتوى من الكتل الأخرى: يمكنك نقل الدردشات من قسم "الاتصالات"، وإضافة مدوناتك من قسم "القنوات"، ويمكنك دعوة المشاركين من قائمة جهاتم للاتصال. يمكن أيضا إضافة رابط متجرك عبر الإنترنت إلى القناة المجتمعية. في الوقت نفسه تتوفر جميع خدمات Superapp هنا: يمكنك فك تشفير رسالة صوتية مجانا، وترجمة النص باستخدام روبوت المترجم المدمج، والتعليق على المشاركات، وغير ذلك الكثير.

تعد القنوات المجتمعي الموجودة في Gem Space مناسبة لأي مهمة تقريبا. يساعدون في إنشاء عرض افتراضي لأي مجال من مجالات الحياة واستخدام هذه المساحة للتواصل والتفاعل وتبادل المعلومات.