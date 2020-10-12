القصة الكاملة لقتيل نانسي عجرم وزوجها

الإثنين، 12-10-2020
09:59 م
المصريون
قررت قنوات "ام بي سي" كشف الستار عن قضية المطربة اللبنانية
نانسي عجرم
وزوجها عند اقتحام منزلهما، وكيف قتل زوجها فادي الهاشم
مقتحم الفيلا؟،
وذلك لكشف الحقيقة الكاملة للواقعة التي حدثت منذ فترة طويلة ولم يعرف أحد
تفاصيلها الدقيقة.
وسيتم عرض الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة"
على شاشة تلفزيون mbc مساء السبت الموافق 17 أكتوبر في تمام
الساعة الـ10.
جدير بالذكر أن فيلا عجرم، في نيو سهيلة بلبنان، كانت قد
تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض
السرقة،
في يناير الماضي.
ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تمكن السارق
من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة
حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه
فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم
فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين
الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر من القوى
الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.