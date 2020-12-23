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"القرع".. فوائد سحرية لن تتخيلها

قرع
قرع
 
الأربعاء، 23-12-2020 09:57 ص متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر " القرع " أو اليقطين من الخضروات النشطة بيولوجيا وله العديد من الفوائد السحرية لصحة الجسم وتحديدا العين والقلب.
و يساعد اليقطين علي إخراج الكوليسترول الضار من الجسم ويحسن توازن المحلول الملحي ويحسن عمل القلب، حسبما أكدت أخصائية التغذية الدكتورة سفيتلانا فوس" في تصريحاتها لـ" سبوتنيك ".
وأشارت الأخصائية إلي أنه يؤثر إيجابيا علي مستوي الرؤية و يمنع تطور الخلايا السرطانية ، لأن مستوي بيتا كاروتين في اليقطين يعادل مستواه في الجزر وهذه المادة معروف أنها تتحول اخل الجسم إلي فيتامين " أ " الذي بالإضافة إلي أنه يتحكم بعملية نمو و تطور الجسم فهو يحافظ أيضا علي مستوي الرؤية المناسب و الاستجابة المناعية فهو مضاد طبيعي للأكسدة و يحمي الجسم من التأثيرات السلبية للبيئة ويكبح عملية تحول الخلايا إلي خلايا خبيثة .
و أضافت أن هذا الخضار يحتوي علي نسبة عالية من عنصري الحديد و الزنك و أملاح النحاس والفوسفور ، ومادة البكتين التي تحسن عمل الأمعاء خاصة في حالات الإمساك .
 

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