الأحد 20 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

ضبط كويتية في وضع مخل على طريق عام

وفاة نائب رئيس وزراء أوزبكستان بكورونا

وزير الري: جاهزون للتعامل مع موسم السيول القادم

القبض على فنانة شهيرة في الإمارات

غضب عارم في السعودية بسبب فيديو مخل لامرأة مع طفل

بمشاركة 60 طائرة.. أكبر عرض جوي في السعودية

القبض على الشابين المتنمرين على عجوز سوهاج

الاتحاد الآسيوي يهدد الهلال السعودى

مظاهرات بالبكيني ضد نتنياهو ( صور)

القبض على فنانة شهيرة في الإمارات

Capture
مريم حسين
الأحد، 20-09-2020 03:11 م محمد فضل

 ألقت شرطة دبي، القبض على الفنانة المغربية مريم حسين، بعدما نظمت حفلين لعيد ميلادها في مطعمين مختلفين في الإمارة بحضور عدة أشخاص، مخالفةً قرار الدولة بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
ووفقاً لصحف محلية، أكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن إلقاء القبض على الفنانة جاء بعد نشرها لفيديو على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” تُظهر فيه احتفاءها بعيد ميلادها بحضور أصدقائها.

وشدد العميد الجلاف على أن قرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية توقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.
 

إقرأ ايضا

48edb52948eec885dc7fcb3aa0115781-1

فوائد سحرية للتفاح الأبيض.. تعرف عليها 

ارشيفية

هل يجوز للفتاة أن تخفي مرضها عن خطيبها.. الإفتاء تجيب

أمير كرارة

كرارة يثير ضجة على مواقع التواصل بـ"لاقيت الطبطبة "

أخبار متعلقة

2020_7_8_18_37_22_610

ياسمين عبدالعزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي والسبب صادم

320017

سمية الخشاب بإطلالة جريئة من حمام السباحة

image

صدمة.. العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها

Capture

فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالة جريئة من دبي

unnamed

شاهد.. فنانة شهيرة تخطف الأنظار بـ«البكيني» على الشاطئ

1477260451749949000

فنانة شهيرة تنشر لحظة وصولها لمنزلها بعد إخلاء سبيلها