القبض على فنانة شهيرة في الإمارات

الأحد، 20-09-2020
03:11 م
محمد فضل
ألقت شرطة دبي، القبض
على الفنانة
المغربية مريم حسين
، بعدما نظمت حفلين لعيد ميلادها في مطعمين مختلفين في الإمارة
بحضور عدة أشخاص، مخالفةً قرار الدولة بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية
من فيروس كورونا.
ووفقاً لصحف محلية، أكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة
للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن إلقاء القبض
على الفنانة
جاء بعد
نشرها لفيديو على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” تُظهر فيه احتفاءها بعيد
ميلادها بحضور أصدقائها.
وشدد العميد الجلاف على أن قرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات
التدابير الاحترازية توقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل
من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن
العامة أو المزارع أو العِزب.