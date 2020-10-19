القبض على فاشينيستا كويتية خلعت ملابسها ودهنت جسدها بالزيت

الإثنين، 19-10-2020
03:27 م
محمد فضل
تمكنت اجهزة الأمن في لكويت، من إلقاء القبض على فاشينيستا
شهيرة، بعد نشر
فيديو مثير لها قامت فيه بالتعري ودهن جسدها بالزيت
لاستعراض أنوثتها.
وظهرت الفاشنيستا "س.ك"، وهي تقوم بدهن جسدها بالزيت
أمام المرآة
للفت الأنظار إليها بالتعري واستعراض مفاتنها.
وعلى إثر الضجة التي أحدثها الفيديو، أعلنت الداخلية الكويتية
في بيان أنها
“ضبطت الفتاة بعد ظهورها في مقطع الفيديو”، قائلة: “ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي
في مكافحة الجرائم الإلكترونية وضبط كل ما يخل بالآداب العامة، تمكنت من خلال
متابعتها ورصدها لجميع ما ينشر في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من ضبط فتاة نشرت
على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مخل بالآداب العامة”.
وأضافت الداخلية في بيانها: “بعد رصد الفيديو وبإجراء البحث والتحري تم
التعرف عليها وتم استدعاؤها ومواجهتها بالواقعة”.
وتابعت: “أفادت (الفتاة) بأنها صاحبة الحساب وأقرت أنها التي ظهرت بالمقطع
وتم إحالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحفها”.