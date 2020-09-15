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قضايا وحوادث
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القبض على زوج فنانة شهيرة بعد دقائق من الزفاف .. فما السبب؟
القبض على زوج فنانة شهيرة بعد دقائق من الزفاف .. فما السبب؟
الثلاثاء، 15-09-2020
06:58 ص
أحمد عادل شعبان
أثار احتجاز الإعلامي الأردني معاذ العمري في قسم الشرطة بعد دقائق من زواجه من الفنانة ديانا كرزون موجة من الجدل.
وقال معاذ : "إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الإعداد، وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.
وأضاف معاذ قائلا : "شكرًا لنشامى الأمن العام ما قصروا.. ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكرًا على المباركة.
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ديانا كرازون
حفل زفاف ديانا كرازون
زوج ديانا كرازون
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