الأحد، 06-09-2020
12:37 م
متابعات- أمينة عبد العال
يغادر الفيل " كافان
" والملقب بـ " الفيل الأكثر وحدة
" حديقة الحيوان الباكستانية حيث سيتم نقله إلي كمبوديا
حيث من المتوقع أن
يجد رفقة و ظروف أفضل .
و الفيل متواجد بحديقة الحيوان منذ أكثر من 35 عام وقد حصل علي موافقة طبية
للسفر ، خاصة مع ظروف الحديقة السيئة وبعد أن أصدرت المحكمة العليا الباكستانية
أمرا بإغلاقها ليتم نقل الفيل إلي مكانه الجديد .
جدير بالذكر أن " كافان
" فقد شريكه عام 2012 ليصارع الوحدة و
الظروف المعيشية السيئة و بحسب ، مارتن بور ، المتحدث باسم جماعة " فور بووز
" و بعد الفحوصات التي أكدت أن كافان
قوي بما فيه الكفاية ستتخذ خطوات لإنهاء
نقله إلي محمية للحيوانات في " كمبوديا
" .