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الفيل "الأكثر وحدة ".. يغادر حديقة الحيوان لهذا السبب

الفيل "الأكثر وحدة "
الفيل "الأكثر وحدة "
 
الأحد، 06-09-2020 12:37 م متابعات- أمينة عبد العال
يغادر الفيل " كافان " والملقب بـ " الفيل الأكثر وحدة " حديقة الحيوان الباكستانية حيث سيتم نقله إلي كمبوديا حيث من المتوقع أن يجد رفقة و ظروف أفضل .
و الفيل متواجد بحديقة الحيوان منذ أكثر من 35 عام وقد حصل علي موافقة طبية للسفر ، خاصة مع ظروف الحديقة السيئة وبعد أن أصدرت المحكمة العليا الباكستانية أمرا بإغلاقها ليتم نقل الفيل إلي مكانه الجديد .
جدير بالذكر أن " كافان " فقد شريكه عام 2012 ليصارع الوحدة و الظروف المعيشية السيئة و بحسب ، مارتن بور ، المتحدث باسم جماعة " فور بووز " و بعد الفحوصات التي أكدت أن كافان قوي بما فيه الكفاية ستتخذ خطوات لإنهاء نقله إلي محمية للحيوانات في " كمبوديا " .

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