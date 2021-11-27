الفيشاوي يثير الجدل علي مواقع التواصل بسبب قبلاته الحميمية لزوجته

السبت، 27-11-2021
09:01 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثار الفنان أحمد الفيشاوي
حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب
قبلاته لزوجته في حفل افتتاح الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة
السينمائي الدولي.
وقبل الفنان أحمد الفيشاوي
زوجته ندي كامل أمام الكاميرات، في حفل الافتتاح
مما أثار حالة من الجدل علي مواقع التواصل، وهي ليست المرة الأولي التي يثير
الفنان أحمد الفيشاوي
الجدل بسبب تصرفاته مع زوجته أمام الكاميرات في المهرجانات
السينمائية.
جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة
السينمائي الدولي الـ43 يستمر حتى 5 ديسمبر
القادم .