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العلماء يكشفون سبب صدأ القمر

القمر
ارشيفية
 
الأحد، 06-09-2020 01:31 م متابعات- أمينة عبد العال
توصل العلماء إلي خلاصة غريبة وغير متوقعة وهي أنه يوجد صدأ علي سطح القمر بل ويزداد .
والغرابة في هذا الأمر أن الصدأ يحتاج إلي عنصرين أساسيين وهما الماء والأكسجين ، وتوصل العلماء إلي وجود دليل يثبت ذلك .
وكان المسبار الهندي " شاندريان 1 " دار حول القمر عام 2008 وجمع بيانات ساعدت في العديد من الكشوفات منها اكتشاف جزيئات من الماء علي سطح القمر  .
و المسبار كان مصمم علي تقنية يمكنها تحليل التركيب المعدني للقمر ، و بتحليل عينات منه تفاجئوا بإشارات وجود " الهيماتايت " وهو شكل من أشكال أكسيد الحديد المعروف بالصدأ .
و أشار الباحثون إلي وجود كميات كبيرة من الصخور الغنية بالحديد علي القمر لكن الصدأ لا ينتج إلا عندما يتعرض الحديد للأكسجين والماء .
وبعض الباحثين لم يصدقوا وجود صدأ علي القمر في البداية لخلوه من الهواء و غمور سطحه في الهيدروجين الذي يتدفق من الشمس .
وبعد أشهر من البحث المتواصل تمكن العلماء من الوصول إلي نظريها تنص علي أن الأمر يرتبط بكوكب الأرض ، خاصة أن الصدأ كان موجود علي جانب القمر الأقرب إلي الأرض ، كما أن الأرض محاطة بمجال مغناطيسي ورياح شمسية تفضي إلي تشكل ذيل مغناطيسي طويل يدخل فيه القمر لمدة 3 أيام قبل اكتماله ويستغرق الأمر 6 أيام لعبور الذيل و الخروج من الجانب الآخر وفي هذه الفترة يغمر الذيل المغناطيسي القمر بالإلكترونيات وقد يستقر عليه غبار الهيماتايت لذلك يري العلماء أنه يمكن أن تكون سببا في ظهور الصدأ علي سطح القمر .

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