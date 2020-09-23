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ارشفية
الأربعاء، 23-09-2020 12:37 م
كشف فريق من العلماء عن السبب الحقيقي وراء تفشي فيروس "كورونا" ، وحسب الدراسة التي أجروها فإن معدل التبخر والرطوبة في الهواء هو السبب الرئيسي لتفشي الفيروس. 
ودرس العلماء تأثير الرطوبة ودرجة الحرارة وسرعة الرياح علي انتشار أصغر قطرات اللعاب التي تحتوي علي جزيئات فيروسية مستخدمين تجارب هيدروديناميكية. 
ووجد العلماء بأن قابلية الفيروس للبقاء تنخفض بشكل كبير في درجات الحرارة المرتفعة و الرطوبة المنخفضة بسبب ارتفاع معدل التبخر، وفي الطقس الحار مع الرطوبة العالية لا يزال احتمال انتقال الفيروس التاجي مرتفعا. 
وإكد العلماء أن هذا هو السبب وراء تفشي الفيروس في شهر يوليو في المدن المكتظة بالسكان حول العالم ذات المناخ الحار والرطب .
 

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