العلماء يكتشفون كوكبًا يشبه الأرض

الإثنين، 15-03-2021
09:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
اكتشف علماء الفلك كوكب
خارج المجموعة الشمسية ، شبيه بالأرض
و فقد غلافه الجوي منذ مليارات
السنين لكنه حصل علي غلاف جديد من خلال نشاط بركاني .
وظهر الكوكب
" جي جي 1132 بي " ككوكب
غازي مثل المشتري و زحل مع
غلاف كثيف من الهيدروجين ، حسبما نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية .
وأشار العلماء إلي أن الكوكب
فقد غلافه الجوي خلال أول مائة مليون عام من
تشكيله بسبب الإشعاع المكثف لنجمه الذي يدور حوله مرة كل 1.6 يوم ، وأنه أعاد
تشكيل غلاف جوي جديد بسبب النشاط البركاني علي سطحه .
وقد استخدم علماء من وكالة ناسا
وجامعة كامبريدج تلسكوب هائل ونماذج محاكاة
لاستكشاف كيفية فقدان الكوكب
لغلافه الجوي ومن ثم استعادته .
جدير بالذكر أن الغلاف يتكون من جزيئات الهيدروجين وسيانيد الهيدروجين و
الميثان وضباب الهباء الجوي .