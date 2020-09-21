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العلماء يحذرون من تأثيرات خطيرة للفيروس التاجي

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 21-09-2020 11:06 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذر علماء من جامعة ليفربول وكلية لندن الجامعية و جامعة بيل من تأثيرات جديدة خطيرة للفيروس التاجي حيث أنه قد يكون له آثار تدميرية في الدماغ .
وأشارت مجلة Nature إلى أنه اتضح للعلماء، أن 62% من المرضى  الذين أصيبوا بالفيروس التاجي ويعانون من مضاعفات عصبية ونفسية، بسبب تلف في شبكة إمداد الدماغ بالدم. وأن 31% من المرضى أصيبوا باضطراب الوعي وغيبوبة لفترات طويلة.
وحسب دراسة كلية لندن الجامعية فإن أكثر عواقب الإصابة بالفيروس التاجي انتشار هي الجلطة الدماغية و التهاب نسيج الدماغ الذي يمكن أن يتحول إلي التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر حيث تفقد الخلايا العصبية أغشيتها مما يؤدي إلي ظهور أعراض التصلب .
وحسب تصريحات طبيب الأعصاب فيرناند دي فيلتشي من جامعة ريو دي جانيرو الفدرالية، قد يعاني أكثر من 50% من المصابين بالشكل الحاد من  "كوفيد-19"، من مضاعفات عصبية،  ولكن من الصعب تحديد درجة انتشار الأعراض العصبية بين الأشخاص الذين أصيبوا بالنوع الخفيف من "كوفيد-19" لعدم كفاية المعلومات.
 

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