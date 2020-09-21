العلماء يحذرون من تأثيرات خطيرة للفيروس التاجي

الإثنين، 21-09-2020
11:06 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر علماء من جامعة ليفربول وكلية لندن
الجامعية و جامعة بيل من تأثيرات
جديدة خطيرة للفيروس التاجي حيث أنه قد يكون له آثار تدميرية في الدماغ
.
وأشارت مجلة Nature إلى أنه اتضح للعلماء، أن 62% من المرضى الذين أصيبوا بالفيروس التاجي
ويعانون من مضاعفات
عصبية ونفسية، بسبب تلف في شبكة إمداد الدماغ
بالدم. وأن 31% من المرضى أصيبوا باضطراب
الوعي وغيبوبة لفترات طويلة.
وحسب دراسة كلية لندن
الجامعية فإن أكثر عواقب الإصابة بالفيروس التاجي
انتشار هي الجلطة الدماغ
ية و التهاب نسيج الدماغ
الذي يمكن أن يتحول إلي التهاب
الدماغ
والنخاع الحاد المنتشر حيث تفقد الخلايا العصبية أغشيتها مما يؤدي إلي ظهور
أعراض التصلب .
وحسب تصريحات طبيب الأعصاب فيرناند دي فيلتشي من جامعة ريو دي جانيرو الفدرالية،
قد يعاني أكثر من 50% من المصابين بالشكل الحاد من "كوفيد-19"، من مضاعفات عصبية، ولكن من الصعب تحديد درجة انتشار الأعراض العصبية
بين الأشخاص الذين أصيبوا بالنوع الخفيف من "كوفيد-19" لعدم كفاية المعلومات.