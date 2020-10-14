العثور علي قطعة أثرية مصرية غريبة بالقرب من حائط المبكي

عثر علماء الآثار بالقرب من حائط المبكي أثناء عمليات الحفر الجارية علي وزنة من حجر الكلس تعود إلي القرنيين العاشر و السادس من الميلاد ، حسبما قال باراك مونيكيدام جيفون رئيس فريق البحث في مديرية الآثار الإسرائيلية .

وقالت مديرية الآثار في بيانها الذي تداولته الصحافة المحلية والعالمية :" عثر على وزنة من الحجر الجيري، تعود إلى العصر الحديدي ، فترة المعبد الأول، خلال عمليات الحفر التي تقوم بها مديرية الآثار بالتعاون مع صندوق تراث حائط المبكى".

جدير بالذكر أن القطعة علي شكل كروي مع قاعدة مسطحة وعلي سطحها العلوي حفرت رموز مصرية تسبه حرف جاما اليوناني ".





