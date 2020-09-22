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أثناء العواصف الشديدة بمدينة مكسيكو

العثور على «فأر عملاق» مرعب داخل مواسير الصرف الصحي

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فأر عملاق
الثلاثاء، 22-09-2020 04:29 م فتحي مجدي

عثر العمال في مدينة في مكسيكو سيتي على فأر ضخم في حجم ديناصور بعد هطول الأمطار الغزيرة في المدينة.

وكان "الفأر العملاق" جزءًا من 22 طنًا من النفايات التي تم سحبها من داخل مواسير الصرف الصحي بالمدينة في أعقاب العواصف الشديدة.

وأثناء قيامهم بإزالة المخلفات العالقة، أصيب العمال بالصدمة بمجرد أن صادفوا "الفأر العملاق". لكن تلاشت صدمتهم عندما تبين أنه ليست فأرًا حقيقيًا، وإنما في الواقع هو مجسم "هالوين".


وقال عمال مدينة مكسيكو، إن الفأر كان في مستودع ، لكن يبدو أنه جرفته المياه أثناء العواصف، واختفى بطريقة ما في مواسير الصرف تحت الأرض.

وقال البعض إنهم لو كانوا رأوه في الشارع لكانوا قد هربوا خوفًا.

وتقول تقارير محلية، إنه كان واقعيًا لدرجة أن المارة "اندهشوا" من موقعه بعد أن أخرجه العمال من مواسير الصرف.

وقالت مالكته، إيفلين لوبيز، إن ابتكاراتها تلاشت منذ سنوات أثناء العواصف في المدينة، ولم يساعدها أحد في استعادتها. وأشارت إلى أنها لم تقرر بعد ما الذي ستفعله بالفأر، كما ذكر موقع "بوردر ريبورت".

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