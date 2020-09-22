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العثور على جثتى لزوجين توفيا قبل 2500 عام

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 22-09-2020 01:37 م متابعات- أمينة عبد العال
عثر علماء الآثار علي قبر غير عادي عمره 2500 عام لزوجين محاربين قديمين في سيبريا يعتقد علماء الآثار أنهما توفيا في الثلاثينيات من العمر مع جثة طفل وخادمة مسنة.

والمرأة المسنة في الستينيات من عمرها عندما ماتت ودفنت تحت أقدام الزوجين الذين  كانا في الثلاثين من العمر، أما الطفل فقد تناثرت بقاياه في جميع أنحاء القبر وربما يكون ذلك بسبب أكل القوارض للحمه، حسبما قال العلماء.

وأشار العلماء إلي أنهم ربما توفوا في نفس الوقت بعد تعرضهم لعدوي ودفنت الخادمة معهم لرعايتهم في الحياة الأخرى . 


ودفنت المرأة المقاتلة بأسلحة الرجل نفسها وهو أمر غير معتاد، وفي السجلات الباقية والمقابر الأخرى من الإطار الزمني والمكان نفسه دفنت المحاربات مع قوس وسهام ولكن المرأة في القبر كانت مسلحة بفأس وسيف قصير ، والذي حلله العلماء بأنها الأدوات الأنسب للقتال اليدوي والاشتباك الدموي وهو ما يدل علي ثقافة السكيثيين .


جدير بالذكر أن المؤرخ اليوناني القديم " هيرودوت " سرد تفصيليا للسكيثيين ومحارباتهم الشابات ولكن الطبيب أبقراط أضاف أن المرأة الشابة ستتوقف عن دورها كمقاتلة بعد أن تأخذ لنفسها زوجا .  

2,500-year-old grave of an ancient Scythian 'warrior couple' buried alongside a baby and an elderly servant woman is unearthed https://t.co/YK9mSApvBx
— Daily Mail Online (@MailOnline) September 21, 2020

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