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الطيران والسياحة في زيارة لمطار الغردقة الدولي

الطيران والسياحة في زيارة لمطار الغردقة الدولي
الطيران والسياحة في زيارة لمطار الغردقة الدولي
 
السبت، 20-02-2021 02:20 م متابعات- أمينة عبد العال
في ضوء التنسيق والتعاون المستمر وتضافر الجهود بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لدعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة وتحفيز الطيران إلى مطارات جمهورية مصر العربية، قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، بجولة تفقدية موسعة لمطار الغردقة الدولي لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة بالمطار، رافقهم في الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، وكان فى استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير المطار.
وفى بداية الجولة قام الوزيران بتفقد صالات السفر والوصول  والأسواق الحرة ، ومنطقة سيور الحقائب، واطمأن الوزيران على الإجراءات  الاحترازية المطبقة وكذا إجراءات التأمين داخل وخارج المطار  وبوابات الدخول والخروج ، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
وخلال الجولة أشاد وزير الطيران بالإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار وكذا التنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بالمطار كلٍ في موقعه، كما اطمأن سيادته على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والالتزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر القادمين إلى مدينة الغردقة.
ومن جانبه أشاد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بالتنسيق والتعاون المثمر بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار والذي ظهرت أثاره واضحة بنجاح العديد من المبادرات التسويقية لتشجيع السياحة الداخلية فضلًا عن دعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، مؤكدًا أن مدينة الغردقة أحد أهم  المناطق السياحية الهامة التي يفضلها  السياح من مختلف أنحاء العالم

وفى نهاية الجولة قام  وزير الطيران بزيارة مكتب مبيعات مصر للطيران بالغردقة للاطمئنان أيضاً على سير العمل والتقي العاملين بالمكتب، حيث وجه سيادته بتذليل كافة العقبات أمام المسافرين وتوفير سبل الراحة والتسهيلات لإرضاء جميع العملاء من المصريين والأجانب .




 

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