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الطقس غدًا السبت.. تعرف على درجة الحرارة بالمحافظات

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الطقس غدًا السبت.. تعرف على درجة الحرارة بالمحافظات

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 12-02-2021 09:53 م الطيب حسين
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس غد السبت، حيث يسود  طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.

كما تتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة  مائل للحرارة  على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية  .

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 21 درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 11 درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 20 درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 11 درجة الحرارة الكبرى طنطا: 20 درجة الحرارة الصغرى طنطا: 11 درجة الحرارة الكبرى مطروح: 20 درجة الحرارة الصغرى مطروح: 10 درجة الحرارة الكبرى سيوة: 20 درجة الحرارة الصغرى سيوة: 07 درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 21 درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 14 درجة الحرارة الكبرى الزقازيق:21 درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 12 درجة الحرارة الكبرى السويس: 23 درجة الحرارة الصغرى السويس: 12 درجة الحرارة الكبرى كاترين: 21 درجة الحرارة الصغرى كاترين: 07 درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 26 درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 16 درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 22  درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 10 درجة الحرارة الكبرى المنيا: 22 درجة الحرارة الصغرى المنيا: 09 درجة الحرارة الكبرى سوهاج: 24 درجة الحرارة الصغرى سوهاج: 10 درجة الحرارة الكبرى الأقصر: 28  درجة الحرارة الكبرى الأقصر: 13
 

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