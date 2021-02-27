الطب البيطري يحذر من سمكة الأرنب السامة

سمكة الأرنب السامة

حذر خبراء الطب البيطري من تناول سمكة الأرنب السامة خاصة بعد انتشارها في الأسواق الخاصة في المدن الساحلية ، خاصة أنه يتم بيعها منزوعة العظام والشوك مما تسبب في ظهور حالات تسمم .

وأكدت طبيب أول تفتيش شيرين علي زكي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين في تصريحات خاصة لـ" سكاي نيوز " أن هذه السمكة تم رصدها منذ عام تقريبا في أسواق الإسكندرية وهي سمكة مجرم بيعها أو عرضها أو تداولها و اعتاد الصيادون علي رميها علي الشاطئ بسبب أسنانها الحادة التي تقطع شباكهم كما لوحظ أيضا أن الحيوانات البحرية الأخرى لا تتغذي عليها بسبب إحساسها الفطري بسميتها .

جدير بالذكر أن سمكة الأرنب تعيش في البحرين المتوسط و الأحمر و قد أطلق عليها هذا الاسم لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب لكنها تملك غدد عالية السمية وتشكل خطر علي حياة من يتناولها .

