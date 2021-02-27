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الطب البيطري يحذر من سمكة الأرنب السامة

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الطب البيطري يحذر من سمكة الأرنب السامة

سمكة الأرنب السامة
سمكة الأرنب السامة
 
السبت، 27-02-2021 03:16 م متابعات- أمينة عبد العال
حذر خبراء الطب البيطري من تناول سمكة الأرنب السامة خاصة بعد انتشارها في الأسواق الخاصة في المدن الساحلية ، خاصة أنه يتم بيعها منزوعة العظام والشوك مما تسبب في ظهور حالات تسمم .
وأكدت طبيب أول تفتيش شيرين علي زكي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين في تصريحات خاصة لـ" سكاي نيوز " أن هذه السمكة تم رصدها منذ عام تقريبا في أسواق الإسكندرية وهي سمكة مجرم بيعها أو عرضها أو تداولها و اعتاد الصيادون علي رميها علي الشاطئ بسبب أسنانها الحادة التي تقطع شباكهم كما لوحظ أيضا أن الحيوانات البحرية الأخرى لا تتغذي عليها بسبب إحساسها الفطري بسميتها .
جدير بالذكر أن سمكة الأرنب تعيش في البحرين المتوسط و الأحمر و قد أطلق عليها هذا الاسم لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب لكنها تملك غدد عالية السمية وتشكل خطر علي حياة من يتناولها .
 

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