الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال يرد على اتهامات 2 من أشهر فناني مصر

السبت، 29-08-2020
06:03 ص
أحمد عادل شعبان
أصدر الدكتور باسم سمير
بيانا رسميا رد فيه على اتهامات 2 من أشهر فناني مصر زعموا أنه يتحرش بالرجال .
واتهم الفنان عباس أبو الحسن
الطبيب المذكور بممارسة وقائع تحرش كثيرة ، بينما ذهب الفنان تميم يونس
إلى أبعد من ذلك حين اتهم الطبيب بالتحرش به شخصيا.
وقال الطبيب المذكور في بيان رسمي : تعرضت في الفترة الماضية لمحاولات ابتزاز وتهديدات
عديدة بلغت خستها لحد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع باي صلة
للنيل من سمعتي ومكانتي المهنية والشخصية ليس ذلك فحسب بل طالت بأضرارها
كافة أفراد أسرتي.
وأشار إلى: إن ما تم نشره وبثه مؤخرا عبر مواقع الانترنت والسوشيال
ميديا يعد جريمة منظمة وممنهجة ذات أهداف دنيئة للتشهير بي والنيل من
سمعتي.
وأضاف : ما تم نشره وبثه من افتراءات ووقائع وأخبار مكذوبة ومفتعلة
ومصطنعه و مجرمة وهي بمثابة اعتداء صارخ مدمر وانتهاك للقانون وازاء ما سبق
وبناء عليه تم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم البلاغات
امام كافة الجهات القانونية المختصة إزاء ما سبق جميعه .
وأكد: لن نتهاون ولن نرضخ او ننصاع لاي تهديد أو ابتزاز مهما كلفنا
الأمر وسنواجه الأمر كله وفقا للقانون مستعينين بالله الحق ونحن علي يقين
تام ان يأخذ القانون مجراه وان ينال المفترين الكاذبين المبتزيين عقابهم
وجزائهم ازاء ما اقترفوه من جرائم وتهديدات نالت من شخصي واسرتي وأصابت
الجميع بابلغ الأضرار، ونحن علي يقين تام ان ينصفنا قضاء مصر الشامخ وان
ينال المجرمين عقابهم وجزائهم.