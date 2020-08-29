السبت 29 أغسطس 2020
توقيت مصر 06:38 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مستشار بن زايد: التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل صار أمرًا حتميا

وفاة فنان شهير بعد صراع قاسي مع مرض السرطان

فيديو مذهل.. لحظة سقوط طفل من الدور الثالث في حضن رجل بالشارع

الشرطة الأمريكية تعثر على عشرات الأطفال المفقودين

تفاصيل العلاقة المتوترة بين «ميلانيا ترامب» و«إيفانكا»

سر ثلاجة الأميرة ديانا الممتئلة بالدماء

مفاجأة في انتقال "ميسي" لـ"ليفربول"

"رونالدو" يوجه رسالة نارية

عقوبات صارمة على هؤلاء في السعودية

تدمير طائرة مفخخة قبل استهدافها السعودية

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال يرد على اتهامات 2 من أشهر فناني مصر

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن
 
السبت، 29-08-2020 06:03 ص أحمد عادل شعبان
أصدر الدكتور باسم سمير بيانا رسميا رد فيه على اتهامات 2 من أشهر فناني مصر زعموا أنه يتحرش بالرجال .

واتهم الفنان عباس أبو الحسن الطبيب المذكور بممارسة وقائع تحرش كثيرة ، بينما ذهب الفنان تميم يونس إلى أبعد من ذلك حين اتهم الطبيب بالتحرش به شخصيا.

وقال الطبيب المذكور في بيان رسمي : تعرضت في الفترة الماضية لمحاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها لحد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة  لا تمت للواقع باي صلة للنيل من سمعتي ومكانتي المهنية والشخصية ليس ذلك فحسب بل طالت بأضرارها كافة أفراد أسرتي.

وأشار إلى: إن ما تم نشره وبثه مؤخرا عبر مواقع الانترنت والسوشيال ميديا  يعد جريمة منظمة وممنهجة ذات أهداف دنيئة للتشهير بي والنيل من سمعتي.

وأضاف : ما تم نشره وبثه من افتراءات ووقائع وأخبار مكذوبة ومفتعلة ومصطنعه و مجرمة وهي بمثابة اعتداء صارخ مدمر وانتهاك للقانون وازاء ما سبق وبناء عليه  تم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم البلاغات امام كافة الجهات القانونية المختصة إزاء ما سبق جميعه .

وأكد: لن نتهاون ولن نرضخ او ننصاع لاي تهديد أو ابتزاز مهما كلفنا الأمر وسنواجه الأمر كله وفقا للقانون مستعينين  بالله الحق ونحن علي يقين تام ان يأخذ القانون مجراه وان ينال المفترين الكاذبين المبتزيين عقابهم وجزائهم ازاء ما اقترفوه من جرائم وتهديدات نالت من شخصي واسرتي وأصابت الجميع بابلغ الأضرار، ونحن علي يقين تام ان ينصفنا قضاء مصر الشامخ وان ينال المجرمين عقابهم وجزائهم.
 

إقرأ ايضا

«ميلانيا ترامب» و«إيفانكا»

تفاصيل العلاقة المتوترة بين «ميلانيا ترامب» و«إيفانكا»

ديفيد فيرنون

نام 4 أيام بجوار جثة زوجته.. وأـسرتها تكتشف الوفاة بالصدفة

4 ثعابين داخل الحمام

صدمة.. تكتشف 4 ثعابين داخل الحمام.. وصديق يأمرها بإحراق المنزل

 