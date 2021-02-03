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الصحة العالمية من " ووهان " تكشف أسرار جديدة عن " كورونا "

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 03-02-2021 09:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن فريق منظمة الصحة العالمية في "ووهان " أنه حصل علي معلومات جديدة لم يرها أحد من قبل ، وأنهم سيصلون إلي النتيجة التي يبحثون عنها .
و صرح الدكتور بيتر داسزاك،، رئيس منظمة إيكوهيلث أليانس، وهو جزء من مهمة منظمة الصحة العالمية الجارية، لشبكة سكاي نيوز: "نشهد معلومات جديدة وهي جيدة، إنها أشياء قيّمة للغاية بدأت في مساعدتنا في النظر في الاتجاهات الصحيحة لهذا الفيروس ، لافتا إلي أن الزيارات الميدانية كانت تقدم معلومات قيمة - لا سيما سوق المأكولات البحرية في هوانان، حيث ظهرت أولى حالات كورونا على الإطلاق ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أضاف :" نحن في السوق ننظر حولنا بمفردنا ونطرح الأسئلة، ونلتقي بمديري السوق، مع البائعين الذين عملوا هناك وأشخاص من المجتمع ونطرح عليهم الأسئلة ، موضحا أنهم يتحدثون إلى الأشخاص الذين جمعوا عينات من أرضية السوق ثم جاءت نتيجة الاختبار إيجابية. هذا هو نوع المعلومات التي نحصل عليها مع الناس المعنيين حقا".
و أكد  الدكتور دازاك "هناك القليل من القرائن التي نجدها هنا وهناك في ثروة البيانات، لافتا إلي أنهم يشاركوننا بيانات لم نرها من قبل - لم يرها أحد من قبل. إنهم يتحدثون معنا بصراحة عن كل مسار ممكن، نحن حقًا نتجه إلى مكان ما وأعتقد أن كل عضو في الفريق سيقول ذلك، مضيفا أعتقد أن الصين منفتحة ومستعدة للعمل معنا ونحن نشهد ذلك كل يوم."
جدير بالذكر أن بعثة منظمة الصحة العالمية وصلت إلي ووهان بعد أكثر من عام من بدء تفشي الفيروس .
 

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