الصحة العالمية توافق علي هذا اللقاح

الجمعة، 01-01-2021
09:32 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت منظمة الصحة العالمية
أنها منحت موافقتها الطارئة علي استخدام لقاح
" فايزر-بيونتيك " المضاد لفيروس " كورونا
" المستجد ,
و أشارت المنظمة في بيانها الذي تم تداوله إعلاميا أنها أدرجت اللقاح
الذي
تنتجه شركتان " أمريكية و ألمانية " في قائمة اللقاح
ات التي يوصي
باستخدامها بالحالات الطارئة .
جدير بالذكر أن لقاح
" فايزر- بيونتيك
" هو أول لقاح
يحصل علي
موافقة الصحة العالمية
في مواجهة " كورونا
" حيث تسمح تلك الموافقة لبعض
المنظمات العالمية الدولية وبينها منظمة " يونيسف " بشرائه وتوزيعه علي
البلدان الذي تحتاجه .