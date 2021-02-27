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الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار أنفلونزا الطيور بين البشر

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 27-02-2021 12:01 م متابعات- أمينة عبد العال
أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار سلالة " إتش 5 إن 8 " من أنفلونزا الطيور يبدو منخفض بعد أن جري اكتشافها لأول مرة علي مستوي العالم لدي عاملين في مزرعة روسية .
وأشارت آنا بوبوفا رئيس هيئة " روسبو باندزور " للرقابة علي صحة المستهلك أن روسيا رصدت أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور انتقل فيها الفيروس من الطيور إلي البشر وقامت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأمر ، لافتة إلي أن نفوق أكثر من 100 ألف من بين طيور المزرعة والتي يبلغ عددها 900 ألف دجاجة في ديسمبر كان السبب وراء بدء التحقيق، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وأشار بيان لمنظمة الصحة العالمية أنه جرى رصد إصابة 7 أشخاص في روسيا بالفيروس، لكن أيا منهم لم تظهر عليه أعراض في أعقاب تفش للفيروس في مزرعة للدواجن بمنطقة أستراخان الجنوبية.
 

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