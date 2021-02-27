الصحة العالمية تكشف حقيقة انتشار أنفلونزا الطيور بين البشر

السبت، 27-02-2021
12:01 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت منظمة الصحة
العالمية أن خطر انتشار سلالة " إتش 5 إن 8 " من أنفلونزا الطيور يبدو
منخفض بعد أن جري اكتشافها لأول مرة علي مستوي العالم لدي عاملين في مزرعة روسية .
وأشارت آنا بوبوفا
رئيس هيئة " روسبو باندزور " للرقابة علي صحة المستهلك أن روسيا رصدت
أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور انتقل فيها الفيروس من الطيور إلي البشر
وقامت
بإبلاغ منظمة الصحة العالمية
بالأمر ، لافتة إلي أن نفوق أكثر من 100 ألف من بين
طيور المزرعة والتي يبلغ عددها 900 ألف دجاجة في ديسمبر كان السبب وراء بدء
التحقيق، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وأشار بيان لمنظمة الصحة
العالمية أنه جرى رصد إصابة 7 أشخاص في روسيا بالفيروس، لكن أيا منهم لم تظهر عليه
أعراض في أعقاب تفش للفيروس في مزرعة للدواجن بمنطقة أستراخان الجنوبية.