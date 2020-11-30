الصحة العالمية تحذر .. وباء أشد فتكا من " كورونا" يعصف بـ أفريقيا
ارشيفية
الإثنين، 30-11-202002:35 ممتابعات- أمينة عبد العال
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوفيات الناجمة عن داء الملاريا بسبب تعطل الخدمات
المخصصة للتعامل مع المرض الذي ينقله البعوض خلال جائحة " كورونا" سيتجاوز
بكثير تلك الناتجة عن " كوفيد_19 " .
و أشارت المنظمة في أحدث تقرير لها عن الملاريا أن أكثر من 409 ألف شخص في
أنحاء العالم معظمهم من الرضع في أفقر مناطق إفريقيا ماتوا بسبب الملاريا العام
الماضي ، لافتة إلي أن هذا العدد سيرتفع علي نحو شبه مؤكد في 2020 بسبب "
كورونا " .
وأضاف بيدرو ألونسو ، مدير برنامج الملاريا في المنظمة في تصريحات صحفية أن
علي حسب تقديراتهم فإن زيادة وفيات الملاريا ستصل إلي ما بين 20 إلي 100 ألف في
أفريقيا جنوب الصحراء و معظمهم من الأطفال الصغار .
يذكر أن عام 2019 شهد 229 مليون حالة إصابة بالملاريا بالرغم من الإجراءات المتبعة
للوقاية منها ، حسب تقرير المنظمة .