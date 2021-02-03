الأربعاء، 03-02-2021
10:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية
،تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، من النزعة
القومية في توزيع اللقاحات .
وأشار في مقاله بمجلة " فورين بوليسي " إلي أن هذه النزعة تضر الجميع
لافتا إلي أن ضعف التعاون بين الدول يمثل حاجز رئيسي أمام تحقيق الانتشار اللزام
للتطعيم علي مستوي العالم لإنهاء الجائحة .
وأضاف:" رغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، لا تلبي قدرة
التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم، لافتا إلي أن عدم السماح
لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي فقط إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي
لها، بل سيؤدي أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد 19 وسط السكان
غير المحصنين".