السبت 30 يناير 2021
توقيت مصر 11:02 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو يكشف أسرار وخفايا حرب هؤلاء على مادة الشريعة في الدستور

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة: «تزوجت من شعبان عبدالرحيم وعايزة ميراثي» (فيديو)

الصحة العالمية تحذر من تداول اللقاحات بهذه الطريقة

5 دول تحظرها ألمانيا.. تعرف عليها

النيابة تكشف حقيقة الطرد المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهورية

" ترامب" يعود للأضواء و تهديدات بنقله من مكان إقامته

فيديو صادم للحظة ضبط فتاة متلبسة مع شاب داخل سيارته بالكويت

واشنطن تحذر الصين بسبب تحليق طائرات حربية فوق بحر الصين

«بايدن» يوجه صدمة كبيرة لدولة عربية بعد تطبيعها مع إسرائيل

عمرو موسى يكشف واقعة انفعاله على «مبارك» وضرب الباب

ADS
 

الصحة العالمية تحذر من تداول اللقاحات بهذه الطريقة

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 30-01-2021 10:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
طالب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بعدم تكرار أخطاء الماضي و التخلي عن الدول الفقيرة حتى تكمل الدول الغنية تطعيم سكانها باللقاحات المضادة لفيروس " كورونا" المستجد .
وقال في تصريحات صحفية :" إذا احتفظنا باللقاحات لأنفسنا ولم نشاركها، فستكون هناك 3 مشكلات رئيسية ، الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي، والثانية السماح بتواصل استعار الجائحة، والثالثة إبطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير ، مضيفا هذا إذن خطأ أخلاقي، ولن يساعد في وقف الوباء ولن يعيد وسائل كسب العيش. هل هذا ما نريد؟ الأمر متروك لنا لاتخاذ القرار".
وأشار إلي أن بعض الدول الفقيرة  كان عليها الانتظار عشرة أعوام لتحصل على الأدوية الضرورية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).،  أما في حالة إنفلونزا الخنازير، فقد حصلت دول فقيرة على اللقاح المضاد له لكن بعدما انتهت الجائحة.
ووجهت الصحة العالمية اللوم للاتحاد الأوروبي لاعتماده  آلية لمراقبة صادرات اللقاحات ضد كوفيد-19 خارج منطقته، ومنع تصدير الجرعات المخصصة للأوروبيين.
 

إقرأ ايضا

خالد يوسف

لهذه الأسباب قرر خالد يوسف العودة إلى مصر بعد اختفاء سنوات

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن: هؤلاء الفنانون اعتدى عليهم الطبيب المتحرش

ارشيفية

بعد السرطان.. فنان شهير يعلن إصابته بـ" كورونا"

أخبار متعلقة

ارشيفية

بعد السرطان.. فنان شهير يعلن إصابته بـ" كورونا"

عادل إمام

إصابة الفنان عادل إمام بفيروس " كورونا".. هذه الحقيقة

هادي الجيار

ابنة هادي الجيار تكشف أغرب ما فعله والدها عندها علِم أنه مصاب بكورونا قبل وفاته بأيام

الغوريلا

أول إصابة بفيروس " كورنا " بين الغوريلا

هادي الجيار

تعرف على موعد تشييع جنازة الفنان هادي الجيار بعد وفاته متأثرا بـ كورونا

ارشيفية

سلالة جديدة لـ" كورونا" أكثر خطورة في الولايات المتحدة