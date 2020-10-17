الصحة العالمية تحذر.. عند ظهور هذه الأعراض توجه للطبيب فورا

السبت، 17-10-2020
10:10 ص
متابعات- الدويني فولي
بالتزامن مع انتشار
فيروس " كورونا
" المستجد و إصابة حوالي 40 مليون شخص حول العالم به ، و
وفاة أكثر من مليون شخص جراء الإصابة به .
و أشارت منظمة الصحة
العالمية إلي أنه في حالة ظهور بعض الأعراض المتعارف عليها للإصابة بالفيروس يجب
التوجه إلي الطبيب فورا ، ومن أهم هذه الأعراض :
إلي جانب السعال و
الحمى الشديدة أو فقدان حاسة الشم والتذوق لافتة إلي أن التعب المستمر هو أهم
العلامات انتشار و كذلك التهاب الحلق و الإسهال و التهاب الملتحمة والصداع
و الطفح
الجلدي أحيانا ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
ولفتت إلي أنه من
الضروري اللجوء للطبي عند الشعور بصعوبة في التنفس أو ألم مفاجئ في الصدر مشيرة
إلي أن تأثير الفيروس يختلف من شخص إلي آخر ، فهناك أشخاص يعانوا من أعراض بسيطة
ويعالجون في البيت وهناك آخرين يحتاجون إلي
الرعاية في المستشفي .