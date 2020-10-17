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الصحة العالمية تحذر.. عند ظهور هذه الأعراض توجه للطبيب فورا

الصحة العالمية تحذر.. عند ظهور هذه الأعراض توجه للطبيب فورا

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 17-10-2020 10:10 ص متابعات- الدويني فولي
بالتزامن مع انتشار فيروس " كورونا" المستجد و إصابة حوالي 40 مليون شخص حول العالم به ، و وفاة أكثر من مليون شخص جراء الإصابة به .
و أشارت منظمة الصحة العالمية إلي أنه في حالة ظهور بعض الأعراض المتعارف عليها للإصابة بالفيروس يجب التوجه إلي الطبيب فورا ، ومن أهم هذه الأعراض :
إلي جانب السعال و الحمى الشديدة أو فقدان حاسة الشم والتذوق لافتة إلي أن التعب المستمر هو أهم العلامات انتشار و كذلك التهاب الحلق و الإسهال و التهاب الملتحمة والصداع و الطفح الجلدي أحيانا ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
ولفتت إلي أنه من الضروري اللجوء للطبي عند الشعور بصعوبة في التنفس أو ألم مفاجئ في الصدر مشيرة إلي أن تأثير الفيروس يختلف من شخص إلي آخر ، فهناك أشخاص يعانوا من أعراض بسيطة ويعالجون في البيت وهناك آخرين يحتاجون  إلي الرعاية في المستشفي .
 

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