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الصحة العالمية تحذر : الشهور القادمة صعبة وبعض الدول علي طريق خطر

رئيس منظمة الصحة العالمية
رئيس منظمة الصحة العالمية
 
السبت، 24-10-2020 12:11 م متابعات- أمينة عبد العال
حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن الدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي في منعطف حرج ، خاصة مع ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس " كورونا" المستجد .
و أضاف في مؤتمر صحفي :" الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية وبعض الدول علي طريق خطر ، الكثير من الدول تشهد زيادة متسارعة في الحالاة ، داعيا للتحرك السريع ، حسبما نشرت" سكاي نيوز " .
كما ذكرت خبيرة المنظمة المسئولة عن شئون فيروس " كورونا" ، ماري فان كيركوف ، أن المنظمة سجلت حوالي 445 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ونصفها كان من أوربا .
 ولفتت إلي أن العديد من المدن في أنحاء أوربا سيتم الوصول لأقصي قدرة استيعابية في وحدات الرعاية المركزة خلال الأسابيع المقبلة .
 

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