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السياحة : تدريب أصحاب الدواب على كيفية التعامل مع السائحين

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 08-09-2020 02:35 م متابعات- أمينة عبد العال
نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية لتأهيل العاملين بمنطقة آثار أهرامات الجيزة من أصحاب الدواب وبائعي الكارت بوستال على كيفية التعامل مع كل الزائرين والسائحين فى ظل التدابير الاحترازية المطبقة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أن هذه الدورة التدريبية تأتى في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة لرفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة والآثار ورفع الوعي السياحي لدى المتعاملين مع السائح في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف والمنشآت السياحية  بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

وأضافت أن محتوى هذه الدورة  التدريبية شمل أيضا كيفية التعامل الصحي مع الدابة ورعايتها، بالإضافة إلى كيفية الحماية من فيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلي أن هذه الدورات التدريبية تتم بالتعاون بين قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، ومحافظة الجيزة ويشارك في  تدريب المشاركين في هذه الدورة نخبة من موظفي الوزارة المتخصصين إلى جانب أطباء في الطب البيطري.

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