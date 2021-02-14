الأحد 14 فبراير 2021
توقيت مصر 17:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعد سمير يتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك

كاف يعلن موعد مباراة الأهلي والمريخ والقنوات الناقلة

مالا تعرفه عن «الراقصة المحتشمة» التي ماتت اليوم بكورونا

راهبات غامضات وممرضة بلا أرجل: الأشباح تعزو مستشفيات لندن

الكشف عن أقدم مصنع "فرعوني" للبيرة في العالم بمحافظة سوهاج

أحذر هذه الأخطاء تحول طعامك الصحي إلي مسرطن

بيان عاجل من الديوان الملكي يعلن عن وفاة إحدى الأميرات

تعرف علي الفوائد السحرية لتناول الشوفان

إنذار جديد.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ الشحات وكهربا

شاهد.. نساء أفريقيا يواجهن عنف واغتصاب الرجال بالأسلحة

ADS
 

السياحة تبدء حملة تنظيف وصيانة التماثيل بالميادين العامة بجميع المحافظات

حملة تنظيف وصيانة التماثيل بالميادين العامة
حملة تنظيف وصيانة التماثيل بالميادين العامة
 
الأحد، 14-02-2021 01:27 م متابعات- أمينة عبد العال
بدأت وزارة السياحة والآثار حملة تنظيف وصيانة للتماثيل الموجودة بالميادين العامة بجميع المحافظات المصرية، وذلك بتوجيه من  الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وتحت الإشراف المباشر من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وجاءت هذه الحملة في إطار حرص الوزارة لإظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضاري لميادين مصر.
وكانت محافظة أسوان هي أولى المحافظات التي بدأت بها الحملة حيث بدأ اليوم السبت فريق عمل متخصص من مرممي منطقة آثار أسوان بأعمال تنظيف وصيانة بعض التماثيل، وسوف ينتهي فريق العمل من أعمال صيانة وتنظيف جميع التماثيل تباعا.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

أحذر هذه الأخطاء تحول طعامك الصحي إلي مسرطن

أصالة

عن تجربة انفصالها باكية: ألم زي الرصاصة

ياسمين صبري و أحمد أبو هشيمة

ياسمين صبري تؤكد خبر حملها

أخبار متعلقة

واحة سيوة

بشري سارة من السياحة لمستأجري محلات المنتجات التراثية بواحة سيوة

مركبة أثرية لنقل المواد البريدية

السياحة تهدي الاتصالات مركبة أثرية لعرضها في متحف البريد بالعتبة

مينا مسعود و ويل سميث

شاهد.. مينا مسعود يزور الأهرام ويدعو العالم لزيارة مصر

وزير السياحة والآثار يفتتح معبد إيزيس

وزير السياحة والآثار يفتتح معبد إيزيس