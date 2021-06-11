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السورية " الكديمي" تحصد جائزة أفضل مشروع اجتماعي بألمانيا

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السورية " الكديمي" تحصد جائزة أفضل مشروع اجتماعي بألمانيا

ريما الكديمي
ريما الكديمي
Native
الجمعة، 11-06-2021 06:48 م أمينة عبد العال

حصلت الشابة السورية ريما الكديمي على جائزة فينزينز لأفضل مشروع اجتماعي بألمانيا 2020.
جاء ذلك في الحفل الذي نظمته مؤسسة كاريتاس فورتسبورغ وبحضور أسقف أبرشية الروم الكاثوليك في فورتسبورغ،
ويعتمد مشروع الكديمي على فكرة دمج المغتربين العرب في المجتمع الأوروبي والتعريف بثقافته وطرق الحياة فيه مع مراعاة الحفاظ على الهوية العربية من خلال تجمعات السفر والسياحة قليلة التكلفة داخل ألمانيا وبين بلدان الإتحاد الأوروبي (أقل 20 يورو للرحلة) وذلك بالاستفادة من العروض التي تخصصها شركات السياحة والطيران داخل الإتحاد الأوروبي.
من جانبها تقول الكديمي في تصريحها لـ" المصريون"  أن المشروع أصبح نواة جيدة لكيان يجمع المغتربات العرب لمشاركة تجاربهن في الحياة بعد الهجرة وتبادل الخبرات في التعامل مع المجتمع المضيف وحلول مشكلات التربية في جو اللجوء والهجرة مما يتيح فرصة أكبر في تجويد الحياة وهو الهدف الأكبر من المشروع.
وأضافت ريما أن السفر داخل ألمانيا وخارجها بالإتحاد يتيح فرص للحوار والتعرف على ثقافة هذه الدول وقوانينها وأعرافها مع أصدقاء ألمان بالرحلات يجعل عملية الاندماج أسهل بحيث يتحول المغترب إلى قيمة مضافة وليس عبء على المجتمع الغربي والحفاظ على صورة جيدة للعرب بهويتهم وثقافتهم الأصلية داخل الإتحاد الأوروبي.
 

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