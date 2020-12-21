الإثنين 21 ديسمبر 2020
توقيت مصر 23:11 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
العاهل السعودي وولي العهد يعزيان في الشيخ ناصر الصباح
وفاة مدرب النادي الأهلي الأسبق
مي حسن ترفع أغرب قضية ضد طليقها لإلزامه برؤية ابنه
فنانة شهيرة تثير الجدل بظهور صادم بعد 11 عامًا من الاعتزال (فيديو)
تهز دولة عربية.. يقتل شقيقتيه بالرصاص والسبب صادم
تطور جديد في الكويت بشأن استئناف الطيران
الصحة العالمية تصدم الجميع: السلالة الجديدة لـ"كورونا" أسرع 10 مرات
قرار عاجل من اتحاد الكرة يحسم الأمر بشأن قمة الأهلي والزمالك
مبلغ خيالي.. كم يُنفق بيج رامي شهريًا على عضلاته؟
سر انسحاب الفريق التشادي من مباراة الزمالك
ADS
الرئيسية
الصفحة الأخيرة
السعودية تشارك في جائزة الأوسكار بفيلم سيدة البحر
السعودية
الإثنين، 21-12-2020
07:20 م
أحمد سالم
أعلنت “إيمج نيشن” عن اختيار فيلمها الروائي ” سيدة البحر” ليمثل المملكة العربية السعودية في جوائز الأوسكار 2021 ضمن فئة “أفضل فيلم روائي أجنبي.
وفيلم “سيدة البحر” للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين ويرصد قضية الدور المتغير للمرأة في المجتمع من خلال قصة بطلة الفيلم “حياة”
يذكر أن الفيلم عرض لأول مرة في عام 2019 خلال فعاليات أسبوع مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وحصد جائرة فيرونا السينمائي للفيلم الأكثر إبداعاً.
Copy
اخبار
أخبار السعودية
فيلم سيدة البحر
إقرأ ايضا
فنانة شهيرة تثير الجدل بظهور صادم بعد 11 عامًا من الاعتزال (فيديو)
شاهد.. احتفالية تعامد الشمس علي معبد الكرنك
كورونا.. الموت يفجع الفنانة سمر مرسي
أخبار متعلقة
هيئة الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء