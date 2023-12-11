السعودية المشهورة شوشا عبدالعزيز تصدم متابعيها وتخلع الحجاب (شاهد)

الإثنين، 11-12-2023
01:50 م
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية
، مع نبأ "شوشا عبدالعزيز
خلعت الحجاب"، الذي أثار جدلًا واسعًا.
وخرجت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو مؤخرًا، وتحدثت عن تفاصيل قرارها بخلع الحجاب
، بشكل اعتبره كثيرون بأنها تحث متابعاتها على اتخاذ نفس القرار.
وذاع صيت الناشطة السعودية
في السنوات الماضية بسبب محتواها المقدم، الذي يتنوع ما بين الحديث عن أمور خاصة بالمرأة، منها على سبيل المثال وصفات خاصة بالتجميل، بخلاف تقديمها وصفات تتعلق بالأطعمة.