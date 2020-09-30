السعودية.. افتتاح أول مقهى يسمح باصطحاب الكلاب

الأربعاء، 30-09-2020
02:33 م
عبد القادر وحيد
افتتح أول مقهى يسمح للزبائن باصطحاب الكلاب
معهم أثناء جلوسهم
في المقهى، في مدينة الخبر السعودية.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية عن صاحبة المقهى، الكويتية
دلال أحمد، فإنها وجدت صعوبة للتنزه مع كلبها خلال زيارتها للمملكة، منوهة أن ذلك شجعها
لافتتاح مقهى يمكّن الزبائن من الاستمتاع بتناول القهوة ومعهم كلابهم.
وأضافت في حديثها: " "جئت للسعودية في زيارة مع كلبي ولكن لم
يسمح لي بأن أتمشى معه على الشاطئ.. وكان الأمر غريبا".
وتابعت: "أحزنني هذا الموقف، فقررت المساعدة عبر فتح مقهى
جميل للناس سواء كانوا من أصحاب الكلاب
أم لا، للاستمتاع في هذا المكان".
ويسمح المقهى بدخول مختلف أنواع الكلاب
سواء كبيرة الحجم أو صغيرة،
وغيرها من الحيوانات الأليفة.
يذكر أنه في السابق كانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقوم
بفرض الفصل بين الجنسين في المملكة، مع حظر التنزه مع الحيوانات الأليفة، حيث كانت
تستخدم كوسيلة للتحرش بالنساء ومضايقة العائلات.