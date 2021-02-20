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بعد زواج 51 عام ..

السبب الحقيقي وراء انفصال رجاء حسين عن سيف بعد الرحمن

رجاء حسين و سيف بعد الرحمن
رجاء حسين و سيف بعد الرحمن
 
السبت، 20-02-2021 09:35 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الفنانة رجاء حسين عن السبب الحقيقي وراء انفصالها عن زوجها الفنان سيف بعد الرحمن بعد زواج استمر 51 عام .
و أشارت في تصريحات إعلامية إلي أن الطلاق جاء بعد استشهاد ابنهما قائلة " استحملت لحد وفاة ابني كريم خدت قرار الانفصال لأن اللي كنت خايفة عليه راح خلاص ، لافتة إلي أنها تحملت الحياة الزوجية لمدة 51 عاما، بكل ما فيها من مشاكل وصعاب، من أجل ابنها ".
وأضافت أنه رغم زواج سيف عبد الرحمن من أخرى، إلا أنها كانت على تواصل معها، وتحملت كل تلك السنوات حفاظًا على أسرتها.
 

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